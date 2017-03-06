НАБУ завершило розслідування у справі хабарництва співробітника ГПУ

Національне антикорупційне бюро України завершило досудове розслідування стосовно співробітника Генпрокуратури, якого викрили у хабарництві.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"Детективи Національного антикорупційного бюро України завершили досудове розслідування стосовно заступника начальника відділу Генеральної прокуратури України. 3 березня стороні захисту відкрито доступ до матеріалів кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваному інкримінують злочин, передбачений ч.4 ст.369 («Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі») Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, у грудні 2016 року детективи НАБУ викрили службову особу ГПУ на хабарі, який та намагалася через посередника передати особі, яка займає особливо важливе становище, з метою вчинення дій в інтересах підозрюваного. Приводом стали результати ініційованою НАБУ позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ГПУ з боку Державної аудиторської служби України.

Зазначена перевірка здійснювалася в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактами розтрати у грудні 2015 року 1,8 млн грн державних коштів (ч.5 ст.191 ККУ) й зафіксувала порушення фінансової дисципліни.

Розслідування даного кримінального провадження детективи НАБУ розпочали наприкінці листопада 2016 року.

Причетну до укладення цих договорів особа — чинний заступник начальника одного з відділів Генеральної прокуратури України, за інформацією детективів НАБУ, намагався передати 5 000 дол. США посереднику для подальшого їх спрямування нібито одного з керівників Державної аудиторської служби України, про що той не знав. Чиновника ГПУ викрили на гарячому.