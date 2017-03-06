Наливайченко: Західні партнери України через справу Насірова нагадують про необхідність створення антикорупційного суду

Лідер руху «Справедливість» Валентин Наливайченко заявив, що західні партнери України уважно відстежують розвиток подій навколо процесу над Романом Насіровим та усіляко вітають вимоги українського громадянського суспільства щодо чесного розслідування.

«Активісти "Справедливості" разом з іншими громадськими рухами і політичними силами уже другу добу вимагають під Солом'янським судом гідного і справедливого покарання відстороненого голови ГФС», - повідомив він.

Наливайченко нагадав про необхідність створення незалежного антикорупційного суду.

«Створення такого суду - є нагальною вимогою часу. Парламентська коаліція мала уже давно його створити», - написав лідер руху «Справедливість» у своєму Фейсбуці.

Таку ж думку висловили дипломати посольства США у своєму Твітері.