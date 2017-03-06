Роман Насіров погодився співпрацювати зі слідством і дозволити співробітникам НАБУ та САП цілодобово вести за ним спостереження.

Про це заявив адвокат Насірова Олександр Лисак повідомляє Еспресо.TV.

"За спливом 72 годин після вручення підозри, я, Насіров Роман, можу рахуватися вільним. Таким чином, можу покинути будівлю суду. Але, беручи до уваги суспільний резонанс справи, який виник, проявляю громадянську ініціативу співрацювати зі слідством і не покидати межі України. Разом з тим, хочу запевнити, що жодної секунди не симулював з себе жертву", - зачитав слова Насірова адвокат Лисак.

За словами адвоката, Насіров себе не вважає винним і вважає те, що йому повідомлено, буде в суді спростовано доказами, які будуть надані в судовому засіданні.

"Він надає добровільну згоду на тимчасове обмеження своїх конституційних прав тим, щоб дати співробітникам НАБУ та САП цілодобово вести за ним спостереження в лікарні чи в будинку де він перебуває до рішення судді", - додав адвокат.

За словами адвоката, Роман Насіров планує прийняти учась в судовому засіданні (6 березня о 9:30) для того, щоб встановити крапку у цій справі.

Вже сьогодні вранці до будівлі Солом'янського суду столиці приїхала бригада медиків.

Медичні працівники прибули, щоб стежити за здоров'ям відстороненого глави Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Сьогодні о 9:30 має розпочатися чергове судове засідання у справі Насірова.

Нагадаємо, що заяву про відвід судді у справі Насірова розглянуть сьогодні.