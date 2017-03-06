Норвегія проводить масштабні військові навчання поблизу кордону з РФ

У понеділок на полігонах норвезької провінції Фіннмарк, що межує з Росією, розпочалися великі військові навчання за участі іноземних військових.

Про це повідомляє видання High North News.

Навчання Joint Viking 2017 будуть проходити в основному вдовж берегової лінії і триватимуть до 15 березня.

Головною метою навчань є управління кризовими ситуаціями і оборона північної Норвегії.

Всього у військових навчаннях беруть участь 8 тисяч військових, з них 700 – американські і британські військовослужбовці.

Joint Viking 2017 є частковою відповіддю на минулорічні російські маневри на Кольському півострові, в яких взяли участь понад 5 тисяч військових і близько 500 танків.

Нагадаємо, що ЄС створює Центр військового планування.