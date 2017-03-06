Олланд вважає своїм головним завданням не допустити перемоги Ле Пен на виборах

Президент Франції Франсуа Олланд вважає своїм головним завданням не допустити перемоги лідера партії "Національний фронт" Марін Ле Пен на майбутніх виборах глави держави.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті Le Monde, передає ЄП.

"Якщо раптом кандидат від "Національного фронту" переможе, вона тут же запустить процедуру виходу з єврозони і з ЄС загалом. Це мета всіх популістів: залишити Європу, закритися від світу і мріяти про майбутнє в оточенні бар'єрів і кордонів. Моє головне завдання - зробити все, щоб Францію цей проект не переконав", - сказав Олланд.

Як відомо, Олланд не балотується на другий президентський термін. Неофіційно він підтримує незалежного кандидата Еммануеля Макрона, який був міністром економіки в уряді.

"Загроза існує. Популярність вкрай правих у Франції досягла найвищих значень за більш ніж 30 років. Але Франція не здасться. Франція усвідомлює, що голосування 23 квітня і 7 травня визначить не лише долю нашої країни, але і європейське майбутнє", - додав президент.

Нагадаємо, що Франція закликала Росію використати свій вплив на бойовиків на Донбасі.