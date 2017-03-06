ООН може захистити цивільне населення від агресії РФ на Донбасі та в окупованому Криму, - МЗС

Рішення Міжнародного суду ООН, яке зобов'яже Росію припинити протиправні дії щодо населення Донбасу і Криму, може бути ухвалено протягом 1-2 місяців.

Про це заявила прес-секретар Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що слухання у цій справі, які розпочинаються вже сьогодні, будуть мати усний характер не по суті справи, тож вони будуть стосуватися саме попереджувальних заходів, яких вимагає Україна від Росії.

Таким чином Україна розраховує, що суд ухвалить рішення, яке захистить цивільне населення на окупованих територіях, а Росія, зрештою, припинить конфлікт. За її словами, це рішення необхідно в контексті загострення ситуації в Авдіївці та репресій в Криму.

"Рішення щодо цих слухань має бути ухвалено за 1-2 місяці і є обов'язковим для сторін", - наголосила Беца.

Попри це, вона зауважила, що Росія може відмовитися від виконання цих рішень. Тоді українська сторона вимагатиме у суду ООН контролю за виконанням рішення.

Нагадаємо, раніше в ООН повідомляли, що кількість жертв на Донбасі збільшилась вдвічі порівняно з кінцем 2016 року.