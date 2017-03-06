Парламент Казахстану прийняв законопроект про розширення своїх повноважень

Депутати обох палат парламенту Казахстану на спільному засіданні прийняли в другому і остаточному читанні законопроект про внесення змін до Конституції.

Ухвалені в понеділок поправки спрямовані на розширення ролі парламенту та уряду у політичному житті країни за рахунок передачі їм частини президентських повноважень.

Зокрема, уряду передається право затверджувати державні програми та єдину систему фінансування та оплати праці працівників для всіх органів, які утримуються за рахунок держбюджету.

Крім того, законопроект розширює роль мажилісу (нижньої палати) при формуванні уряду, а також дає парламенту більше можливостей контролювати роботу Кабінету міністрів.

Також в понеділок до Конституції Казахстану було внесено поправку про незмінність принципів діяльності республіки, закладених президентом Нурсултаном Назарбаєвим, повідомив депутат Мажилісу Нурлан Абдиров.

Нагадаємо, у січні президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який очолює країну з радянських часів, заявив про передачу частини своїх повноважень парламенту та уряду, що може наблизити початок процесу передачі влади 76-річним лідером центральноазійської республіки.