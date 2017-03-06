Північна Корея запустила 4 балістичні ракети у напрямку Японії

Північна Корея у понеділок, 6 березня, здійснила черговий тестовий запуск балістичних ракет. За даними міністерства оборони Південної Кореї, запуски ракет відбулись у Японському морі, загалом було випущено 4 балістичних ракети, 3 з яких впали у море недалеко від узбережжя Японії.

За даними Сеула, північнокорейські ракети після запуску пролетіли близько однієї тисячі кілометрів та піднялись на висоту 260 кілометрів. Проте у Південній Кореї вказують, що навряд чи йдеться про запуск міжконтинентальних балістичних ракет, створити які наполегливо прагне Пхеньян.

У Японії засудили дії КНДР. Прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе заявив, що таким чином Пхеньян демонструє, що "увійшов у нову стадію загрози". За його словами, влада Північної Кореї порушує резолюції Ради Безпеки ООН.

"Ми ніколи з цим не миритимемось", - наголосив Абе, виступаючи у парламенті Японії. За даними Токіо, три з чотирьох ракет, запущених КНДР, впали у море у межах 200 морських миль від узбережжя Японії.

З рішучим засудженням запуску ракет виступили і Сполучені Штати Америки. Як заявили у Державному департаменті США, Вашингтон готовий використати "весь арсенал можливостей", який є у його розпорядженні, "проти зростаючої загрози" з боку Пхеньяна. "Ми залишаємось готовими - і продовжимо вживати заходи для підвищення нашої готовності захищати самих себе та наших союзників від атаки", - наголосили у Держдепі США, інформує AFP.

Нагадаємо, Південна Корея закликала до "колективних заходів" проти Північної Кореї, в тому числі до можливого призупинення членства країни в ООН.