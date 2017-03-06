Проект "Парад надій" назвав кращих у спортивних танцях

У столиці в останні вихідні зими пройшов XXVIII танцювальний фестиваль «Парад надій»-2017, що назвав кращих у бально-спортивних танцях України.

«Ми зібрали не просто змагання – цілий фестиваль, де, подібно до найвищого світового турніру Блекпул в Англії усі бажаючі танцюристи отримали можливість оцінки своїй майстерності від суддівської команди міжнародного рівня, – поділилася Олена Федорчук-Лемішко, співорганізатор «Параду надій». Свято для українців готувала команда знаного українського тренера Валентини Федорчук (засновниця Дитячо – юнацького спортивно-танцювального Центру «Спорт-Данс» та президент «Школи танців Федорчук»).

За два дні більше 1000 спортсменів різних вікових категорій вийшли на паркет фестивалю - «Сеньйори» та «Дорослі», «Молодь» та «Юніори», «Ювенали» й «Бейбі» тощо. 50 суддів оцінювали їх професійність, серед яких - Джонатан Вілкінс (США), чемпіон світу, переможець найвищого світового турніру - Блекпула в стандартній програмі серед професіоналів чемпіонка світу або Біанка Оршіт (Німеччина), чемпіонка Європи з латиноамериканської програми серед професіоналів.

На думку суддів, «Парад Надій» є одним з кращих в Україні турнірів зі спортивно-бальних танців й відповідає міжнародному рівню. Суддя з Великобританії Грехем Освік зазначив, що найбільш складним і в той же час приємним було те, що всі учасники фестивалю якісно підготовлені, що робить місію «вибрати кращого» нелегким завданням.

Близько 300 медалей вибороли учасники за 2 дні. Кияни забрали більшість нагород фестивалю й стали кращими по версії «Параду надій -2017». На п’єдестал пошани піднімалися спортсмени з Харкова, Одеси, Миколаєва. Так «золотими» були «юніори» в латиноамериканській програмі Артур Равлик та Маргарита Соломія (Inter-Dance, Київ), а медалі в латиноамериканській програмі в цій категорії вибороли росіяни Дмитро Чечкін та Таїсія Чалбасова (Москва). У категорії «Молодь» перемогли в європейській програмі кияни Данило Добровольский та Мальована Анастасія (клуб «Максимум»), а у категорії Rising Star – вихованці столичного клубу «СпортДанс» Крістіан Хілл та Анастасія Лемішко. Двічі піднімалися за медалями Володимир Одінцов та Анастасія Вінокурова з клубу BIG Dance (Київ) - кращі у виконанні стандартної програми в категорії Pro Am (в парі професіонал та аматор). А кубок «Фокстроту», заснований у рамках «Параду надій», вибороли вихованці клубу «Фавор» - Дмитро Євтерев та Валерія Дорофей (Київ).

«Те, що український «Парад надій» виріс до формату танцювального фестивалю на кшталт Блекпульського, - серйозний результат організаторів та спортсменів», - сказав, коментуючи результати за кубок «Фокстроту», виконавчий директор торгової мережі «Фокстрот» В’ячеслав Поврознік.

У вечірньому відділенні 25 лютого майже півтисячі учасників взяли участь у флешмобі Mannequin Challenge під час колективного віденського вальсу, коли буквально «застигли» у позах манекенів усі пари і глядачі на трибунах.

Слова вдячності лунали інформаційним партнерам - всеукраїнській газеті «День», тижневику «Дзеркало тижня. Україна», порталу «Обозреватель» та інформаційному агентству «Інтерфакс-Україна».

Наступний «Парад» відбудеться 24 та 25 лютого 2018 року.