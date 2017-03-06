РФ перекинула до Макіївки спецназ ГРУ, - Тимчук

В окуповану Макіївку з Росії перекинули 200 спецназівців ГРУ.

Про це написав у Фейсбуці керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

"На території шахти «Північна» (шахта № 21-біс, входить до ДП «Макіїввугілля», м. Макіївка, Совєтський район) розміщені військовослужбовці 3-ї бригади спецназу ГРУ ГШ ЗС РФ (дислокується р. в Тольятті, РФ), які прибули з Росії, у кількості близько 200 осіб", - написав Тимчук.

Також з Росії на тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей продовжують надходити паливо, боєприпаси, озброєння та військова техніка.

"Через н.п.Лутугине Луганської області в напрямку н. п. Хрустальний (кол. Красний Луч) пройшла колона бронетехніки в складі 22 машин", - написав Дмитро Тимчук.

А на залізничну станцію Ровеньки, за його даними, прибув ешелон із 17 цистернами ПММ.

Нагадаємо, що за добу бойовики 100 разів обстріляли сили АТО, 2 військових поранено.