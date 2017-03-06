Ще 5 виробників продуктів харчування України отримали доступ до ринку ЄС

З початку 2017 року право експорту до ЄС отримали ще п’ять вітчизняних виробників продуктів харчування.

Про це з посиланням на прес-службу Міністерства аграрної політики та продовольства повідомляє УНІАН.

Відтак, за інформацією прес-служби, загалом нині постачати свою продукцію на європейські ринки можуть вже 282 українських підприємства.

"У 2017 році ще 5 нових українських підприємств, які займаються виробництвом харчових продуктів, отримали право експорту до ЄС.

Зокрема, на європейський ринок постачатимуть свої товари одне підприємство з виробництва молочної продукції, одне - з виробництва готової продукції з м'яса птиці та три підприємства з виробництва меду", – йдеться у повідомленні відомства.

Прес-служба додала, що відомство працює над відкриттям ринку Китаю для українських експортерів м'яса птиці та яловичини, а також над розширенням списку експортерів молочних продуктів.