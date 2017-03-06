Сьогодні відбудеться судове засідання у справі Кернеса

Сьогодні відбудеться судове засідання у справі Геннадія Кернеса, яке анонсовано на 11:00.

На попередньому засіданні у справі очільника Харкова Геннадія Кернеса допитали 8 свідків, правоохоронців з Харкова. Більшість з допитаних свідків повідомили, що нічого не пам’ятають про події 25 січня 2014 року, а останній восьмий свідок відмовився свідчити проти себе, оскільки фігурує в іншому кримінальному провадженні, що стосується цієї справи.

Загалом було допитано останнього 74-го свідка зі списку свідків обвинувачення. За час допиту зі 74 свідків до суду не з’явилися 23 особи.

Нагадаємо, минуле засідання проводили 23 січня, після перерви у понад два місяці, адже Кернес був на лікуванні та проходив реабілітацію після операцій.

Як відомо, 2 березня 2015 року слідчими Генеральної прокуратури України Г.Кернесу було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (катування), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (погроза вбивством) КК України та оголошено про завершення досудового розслідування.