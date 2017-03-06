Справа Насірова: захисту відмовлено у відводі судді

Солом'янський суд Києва відмовив стороні захисту тимчасово відстороненого від посади голови ДФС Романа Насірова у задоволенні заяви про відвід судді Солом'янського районного суду Києва Олександра Бобровника, який обирав йому запобіжний захід, передає УНН.

"Суд постановив, у задоволенні клопотання захисту про відвід судді Солом'янського районного суду міста Києва Бобровника відмовити", - оголосила рішення суддя Олена Букіна.

Вона зазначила, що суд не вбачає підстав для задоволення заяви захисту.

У Солом'янському суді Києва відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров уже самотужки сидить. У попередні дні Насіров під час суду над ним незмінно лежав на ношах із заплющеними очима.

Нагадаємо, що справу Насірова розглядає Солом’янський райсуд Києва.