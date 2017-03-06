Справу Насірова розгляне Солом’янський райсуд Києва, - Холодницький

Спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький заявляє, що засідання з обрання запобіжного заходу для відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова відбудеться в Солом'янському районному суді Києва.
Про це передає Цензор.НЕТ.
"Ми спілкувалися з головою суду і висловили невдоволення з приводу його транспортування в інший суд, тому він нікуди не буде перевезений", - сказав Холодницький.
Також Солом'янський районний суд Києва розгляне клопотання захисту відстороненого від посади голову Державної фіскальної служби Романа Насірова про відвід слідчого судді Олександра Бобровника сьогодні, у понеділок о 10:30.
Активісти продовжують блокувати виїзди від будівлі суду Києва, де Солом'янський районний суд Києва обирає запобіжний захід відстороненому з посади голови ДФС Роману Насірову, передає УНН.
Активісти автомобілями заблокували ворота виїзду від будівлі суду, щоб Насіров не зміг його покинути.
Нагадаємо, що Насіров погодився співпрацювати зі слідством.