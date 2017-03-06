США закликали Україну створити антикорупційний суд

Сполучені Штати закликають Україну створити суд, який спеціалізуватиметься на антикорупційних справах.

"Необхідність створення незалежного антикорупційного суду очевидна і стає все більш актуальною", - йдеться у повідомленні на офіційній Twitter-сторінці посольства США в Україні.

"Дії українського громадянського суспільства, що закликає до ефективного і прозорого судового процесу, надихають", - додають у посольстві.

Необхідність створення незалежного антикорупційного суду очевидна і стає все більш актуальною. @nab_ukr — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 6 марта 2017 г.

Ці повідомлення з'явилися під час розгляду Солом'янським судом справи голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого НАБУ підозрює у розтраті двох мільярдів гривень державних коштів.

Напередодні закінчився 72-годинний строк його затримання й він отримав право залишити будівлю суду. Кілька десятків активістів провели ніч на понеділок біля Солом'янського суду, щоб не дозволити пану Насірову поїхати до того, як суд визначить для нього запобіжний захід.

Прізвище голови Державної фіскальної служби у повідомленнях американського посольства не згадується.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вимагає провести розслідування, чи справді екс-президент Барак Обама зловживав повноваженнями федеральних силових структур напередодні президентських виборів 2016 року, зокрема, чи здійснювалося прослуховування його телефону.