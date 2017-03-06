Суд не дозволив повернути Насірова у лікарню Феофанії

Солом'янський районний суд Києва відмовив захисту тимчасово відстороненому з посади голови ДФС Романа Насірова про повернення його у Феофанію, передає УНН.

"Нашого клієнта вчора на підставі розписки детектива Клименка забрали з Феофанії. Однак його туди треба повернути, тому що він там знаходиться у стаціонарі", - сказав адвокат Олександр Лисак.

За його словами Насіров другу добу не може потрапити у Феофанію, де проходить лікування.

Він додав, що прокуратура так і не надала суду докази того, що підозрюваний може брати участь у судовому засіданні.

Лисак запропонував допитати в ході засідання лікаря швидкої, який чергує в залі, про стан здоров'я Р.Насірова

Сторона обвинувачення заперечила проти задоволення даного клопотання. "Викликає сумнів об’єктивність лікаря, який зараз знаходиться в залі, тому що черговий раз викликана швидка і ті самі лікарі прибувають в засідання", - сказав прокурор Роман Симків.

Після цього захист заявив клопотання про призначення судово-медичної експертизи Насірову.

Нагадаємо, що захисту Насірова відмовлено у відводі судді.