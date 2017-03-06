Суд розпочав розгляд відводу слідчого судді Насірова

У Солом'янському районному суді Києва розпочалося засідання з розгляду відводу слідчого судді Олександра Бобровника, який обирав запобіжний захід тимчасово відстороненому з посади голови ДФС Роману Насірову, передає УНН.

“Судове засідання оголошується відкритим”, - сказала суддя Олена Букіна.

Варто зазначити, що Насіров під час судового засідання знаходиться не в клітці, а біля своїх адвокатів, так як у нього вчора увечері сплив 72-годинний строк затримання.

При цьому підозрюваний самостійно пересувається по будівлі суду в супроводі лікаря.

Нагадаємо, що Насіров погодився співпрацювати зі слідством.