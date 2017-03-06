Суд зобов'язав Міносвіти змінити вимоги для отримання звання професора і доцента

Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Міністерство освіти і науки змінити вимоги для отримання вчених звань професора і доцента.

Про це повідомляє урядовий портал.

Постанова суду вимагає виключити з порядку присвоєння вчених звань пункти щодо: обов'язкового 10-річного стажу для шукачів звань, наявність трьох обов'язкових публікацій у виданнях, включених у наукометричні бази Scopus та Web of Science, і отримання сертифіката, що підтверджує рівень знання англійської мови на рівні В2.

"Фактично, суд своїм рішенням вилучив вищезазначені пункти з вимог до отримання вчених звань. Однак МОН доповнило наказ іншими пунктами", - повідомили в міністерстві.

Зокрема, вимога до кандидата "проводити навчальну діяльність не менше 10 років на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента" замінили вимогою "мати стаж роботи не менше 10 років на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента".

Замість трьох публікацій в авторитетних виданнях з баз Scopus або WebofScience, суд схвалив рішення про наявність двох аналогічних статей.

Вилучений пункт про володіння англійською майбутніми професорами і доцентами на рівні В2 замінили на володіння на тому ж рівні однією з мов країн ЄС. Наприклад, диплом магістра німецької філології або відповідний сертифікат будуть вважатися підтвердженням відповідності вимогам.

"Якщо вчений не публікується у визнаних наукових виданнях, у тому числі включених до наукометричної бази Scopus або WebofScience, його де-факто немає в міжнародної академічної громадськості. Також слід визнати, що саме англійська - це міжнародна мова вчених. Вимогу знання англійської мови на рівні не нижче В2 слід включити в державний стандарт вищої освіти рівня доктора філософії, тобто свідчити ще на рівні аспірантури...", - зазначив перший заступник міністра освіти і науки України Володимир Ковтунець.