Туреччина розпочала військову операцію проти курдів

У районі Лідже південно-східної турецької провінції Діярбакир проводиться масштабна антитерористична операція з усунення загрози Робочої партії Курдистану (PПK).

Про це повідомляє агентство Anadolu.

“До операції залучено особовий склад чотирьох батальйонів Збройних сил Туреччини, 17 бойових вертольотів, загони жандармерії та поліції", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 6 березня в цьому районі Діярбакира оголошено комендантську годину.

Разом з 18 кварталами міста Лідже, сили правопорядку прочісують гірське пасмо та лісову смугу в районі.

Повідомляється також про локальні зіткнення з бойовиками PПK, частина з яких вже ліквідована.

Як повідомлялося, в ході антитерористичної операції в південно-східній турецькій провінції Мардін були ліквідовані двоє лідерів організації "Робоча партія Курдистану", за упіймання одного з яких було призначено винагороду в 410 тисяч доларів США.