У Гаазі проходять слухання за позовом України проти РФ (онлайн)

У Міжнародному суді ООН у Гаазі почалися слухання за позовом України проти Росії щодо порушення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Нинішні слухання присвячені поданому Україною запиту про введення тимчасових заходів, спрямованих на запобігання продовженню порушень з боку Росії протягом розгляду справи по суті.

Слухання триватимуть чотири дні - з 6 по 9 березня. У понеділок, 6 березня, виступатиме Україна. Українську делегацію в Міжнародному суді ООН очолює заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

Україна подала позов до Міжнародного суду ООН проти Росії за тероризм і расову дискримінацію. Що думають експерти?