У Грузії заборонять реалізацію пластикових пакетів

Проблема використаних пакетів в світі стоїть вже настільки гостро, що в багатьох країнах прийняті або розробляються законодавчі акти, які прямо забороняють використовувати поліетиленові пакети.

У Грузії також розробили відповідний проект нормативного акту, який пов'язаний з виробництвом, імпортом та реалізацією пластикових упаковок у Грузії, передає Geomigrant.

"Нормативний акт передбачає поетапну заборону пластикових пакетів і їх заміну на біодеградуючі пакети, паперові пакети, на пакети і сумки багаторазового використання, які відповідають європейським стандартам", - йдеться у повідомленні міністерства.

Проект цього документа представила заступник міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів Грузії Катерина Грігалава. З цією метою в міністерство були запрошені виробники пластикових упаковок і представника торгових об'єктів, які активно користуються їхньою продукцією.

На зустрічі заступник міністра також говорила про результати шкідливої ​​дії пластикових пакетів на навколишнє середовище і про досвід країн Євросоюзу для вирішення цієї проблеми.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц припускає можливість створення таборів для мігрантів у Грузії.