У Києві активісти закликали Кличка відремонтувати аварійні мости

Сьогодні, 6 березня 2017 року, на мосту біля станції метро «Нивки» активісти громадської організації «Інститут успішного міста» провели флеш-моб акцію «Кличко, я наступний! Я втомився...».

Про це повідомляє кореспондент «Дня» з міста подій.

За словами активістів, вони вирішили зібратись рівно через тиждень після того, як обвалився Шулявський міст, з метою привернення уваги до інфраструктурних об’єктів Києва, які знаходяться в аварійному стані.

«Сьогодні міст біля станції метро «Нивки» знаходиться в критичному технічному стані, і є всі передумови, що він обвалиться наступним після Шулявського мосту. Київська влада обіцяє розпочати його реконструкцію в цьому році. Однак, де гарантії, що не повториться ситуація з Васильківською вулицею? Її реконструкцію почали ще два роки тому, і вона досі триває», - зазначають активісти.

Член ГО «Інститут успішного міста» Арсеній ПУШКАРЕНКО пояснив «Дню» головну мету проведення флеш-моб акції.

«Акція дуже проста. Ми хочемо звернути увагу київського міського голови пана Кличка на те, що багато інфраструктурних об’єктів Києва знаходяться у жахливому стані. Міст на Нивках знаходиться у вкрай аварійному стані. Ця ситуація відома вже не перший рік, так само як і ситуація з мостом на Шулявці. І таких об’єктів у Києві, на жаль, дуже багато. Тому міст на Нивках «попросив» нас передати міському голові, що він «втомився». І ми вважаємо, що міській владі варто займатися не дешевим піаром чи короткостроковими проектами, а перш за все стратегічними інфраструктурними питаннями», - розповідає Арсеній.

Ще одна учасниця акції Анна УРБАН каже, що її лякає сама думка про те, що може статися, якщо міст біля «Нивок» обвалиться вдень.

«Щодня по цьому мосту й під ним проїжджають тисячі автомобілів, автобусів, вантажівок. Уявіть собі, яку вагу витримує міст на «Нивках», коли транспорт опиняється на ньому у пробках? Зверніть увагу на кількість глибоких тріщин та відколотих шматків від мосту! Якщо оцінювати його стан за європейськими стандартами, то міст біля «Нивок» одразу отримає штамп аварійного об'єкту. Не розумію, чому київська влада закриває очі на таку небезпечну проблему!», - зазначає вона.

Активісти підкреслюють, що обрали міст на Нивках для проведення акції через його стратегічне значення.

«Варто нагадати, що проспект Перемоги – головна транспортна артерія Києва, і як ми бачимо по мосту на Шулявці, якщо з таким важливим інфраструктурним об’єктом щось трапляється, то перекривається рух майже половини міста, всього правого берегу. Ми вважаємо, що розмір та стан мосту на Нивках, обсяг транспортних засобів, які кожного дня курсують ним, дозволяють говорити про небезпечність його експлуатації. Через непроведені капітальні ремонти життя громадян знаходиться під загрозою. Ми вважаємо це важливим аргументом для проведення багатобічної експертизи стану мосту та необхідності капітального ремонту за прикладом Святошинського мосту», - пояснює активіст Олексій СТАНЧЕВСЬКИЙ.

Активісти підкреслили, що виступають за загальну безпеку на дорогах і якісну транспортну інфраструктуру, тож підійматимуть питання критичного стану й інших комунальних об’єктів.

Олександра ЯРЛИКОВА, «День», фото автора