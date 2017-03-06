У Львові знову критична ситуація зі сміттям

Станом на ранок 6 березня у місті накопичилася понад тисяча тонн твердих побутових відходів.

У Львові загалом 1237 сміттєвих майданчиків. ТПВ не вивезені з 255 майданчиків, з них перенавантажені – 128. Про це сьогодні на засіданні обласної комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, що відбулося в облдержадміністрації, заявив Львівський міський голова Андрій Садовий. «Всі перевізники Львова нарікають, що не мають, куди вивозити ТПВ за межі області, – зазначив, зокрема, мер. – Коли минулий раз, у січні, виникала така ситуація, ми спромоглися розблокували той об’єм. І це було орієнтовно 30%, а 70% ми транспортували силами перевізників на полігони ТПВ в інші області».

Тепер, говорить Андрій Садовий, одночасно всі машини, які транспортують відходи за межі Львівської області, а їх близько п’ятдесяти, заблоковані: «Великогабаритні машини, зупинені працівниками органів правопорядку, не мають можливості рухатися на полігони ні, припустимо, в Одеській області, ні в Полтавській… Тому можемо розраховувати тільки на ті сміттєзвалища, що є на території Львівської області».

Також, на думку міського голови, «ті можновладці центральних кабінетів у Києві, котрі дають такі розпорядження, мають дуже не любити людей, щоби ставити львів’ян у таку ситуацію».

Мер Львова офіційно звернувся до обласної комісії ТЕБ та НС з проханням негайно втрутитися у те, що відбувається, позаяк Львів за нинішніх погодних умов (на термометрі – плюс15 градусів), може опинитися у великій екологічній біді.

Садовий нагадав, що кожного дня містяни викидають 500-600 тонн сміття, то ж зволікати із вирішенням цієї надгострої проблеми не можна – питання потрібно вирішувати негайно.

Мер особисто попросив голову ЛОДА Олега Синютку звернутися до уряду, зокрема – до міністра внутрішніх справ, щоби якомога швидше повернути вантажівки до Львова.

Нагадаємо, що проблеми з вивезенням ТПВ у Львові розпочалися 30 травня 2016 року, коли сталася масштабна пожежа на Грибовицькому сміттєзвалищі. Того дня кілька обвалилися тисячі тонн непотребу. Загинули троє еменесників та еколог.

Згодом Грибовицьке сміттєзвалище закрили.

Полігони ТПВ області відмовляються приймати сміття «від львів’ян». Тому вже кілька місяців поспіль негідь зі Львова «гуляє» цілою Україною…

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.