У Насірова знайшли британське і угорське громадянство

Відсторонений глава ДФС Роман Насіров має британське і угорське громадянство.

Про це під час судового засідання заявив представник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Перед судовим засіданням було отримано відомості, що у пана Насірова є ще одне громадянство - британське", - сказав прокурор, додавши, що громадянство було отримано в травні 2013 року.

Він уточнив, що у Насірова є британський паспорт за номером 5084080.

"Це, безумовно, дуже важливо для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу", - додав прокурор.

Прокурор звернувся до суду з тим, щоб долучити ці відомості до клопотання сторони обвинувачення.

"Це ще не все, чим може похвалитися пан Насіров. Він також є громадянином Угорщини", - додав прокурор САП.