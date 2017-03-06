У Панамі автобус впав в ущелину, 16 людей загинуло

Щонайменше 16 людей загинули і 35 отримали травми внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Панамі, передає Associated Press.

Згідно із заявою місцевої влади, на ділянці Панамериканського шосе приблизно в 170 км на північний захід від столиці країни в неділю автобус впав з мосту в ущелині.

Зазначається, що у транспортному засобі перебували робітники, задіяні в сільському господарстві.

Про причини ДТП не повідомляється.

Нагадаємо, 2 березня у Києві на Райдужному масиві вранці чоловік відкрив вогонь з пістолета і захопив маршрутку.