У школі в Лудині, де потруїлися діти, припинено навчання

На сьогоднішній ранок ще троє дітей залишаються під наглядом медиків у Володимир-Волинській районній лікарні – з 21-ї дитини, котра втрапила на лікарняне ліжко 3 березня цього року після надзвичайної події у Лудинській школі. Усі діти отримали дезінтоксикаційну терапію після отруєння випарами речовини, походження якої наразі ще не встановлено. У дітей було погане самопочуття: блювота, температура, запаморочення голови, першіння в горлі. Медики схиляються до думки, що у Лудинській школі відбулося отруєння випарами розлитого гербіциду, однак остаточні висновки спеціально створена комісія зробить за кілька днів.

Сьогодні в Лудинській школі приписом головного санітарного лікаря Володимир-Волинського району Валерія Онищука призупинено навчання. Рекомендовано поміняти підлогу в приміщенні, де була розлита невідома речовина, провести комплекс інших необхідних заходів. У цьому приміщенні не рекомендовано навчатися щонайменше місяць.

Третього березня вранці учні школи, які доїжджають у Лудин з села Амбуків, приїхали, як звичайно, о 7.30. Майже годину, до 8.20, вони перебували у школі самі, бо о цій порі прийшов перший вчитель, навчання починається о 8.30. Сторож, який відкривав вранці школу, не чув ніякого запаху (а запах опісля був дуже пронизливий і гострий). Така версія дирекції школи. З неофіційних джерел відомо, що хтось із дорослих, звісно, міг продавати (чи розливати у меншу тару) гербіцид, вірогідно той, який застосовують при обробітку буряків. Нині село почало жити близькою посівною компанією, і такі засоби – актуальні знову. Дітей не відразу відпустили додому, хоча на запах вони скаржилися. Насторожує, що називають різне приміщення, в якому виявили розлиту речовину. То це комп’ютерний клас, то це підсобка до комп’ютерного класу, то це підсобка до хімічного класу... Вірогідно, просто не визначено єдиної інстанції, яка б була відповідальною за інформацію. А відбулося ж масове отруєння дітей.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк