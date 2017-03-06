У Вінниці обслуговуватимуть мовою жестів

Вінницька громадська організація молоді з обмеженими фізичними можливостями «Гармонія» розпочала впроваджувати проект щодо підтримки осіб з порушенням слуху, пише Урядовий кур`єр.

«Він спрямований на створення умов для навчання жестової мови працівників різних сфер обслуговування краю з метою залучення людей з функціональними порушеннями слуху до суспільства», — розповіла керівник проекту «Почути серцем» Людмила Нецкіна. Навчання тривалістю понад годину відбуватимуться двічі на тиждень протягом двох місяців. Цього часу цілком достатньо, щоб опанувати понад 400 жестів. Також планують розробити та виготовити спеціалізовану навчальну літературу, зокрема календарі та буклети. За статистикою в області проживає майже 2,5 тисячі людей з порушенням слуху. Проект реалізовують за підтримки обласної державної адміністрації та співфінансують коштом обласного бюджету.