У зоні АТО загострилась ситуація на Світлодарській дузі, - штаб

Протягом минулої доби незаконні збройні формування у районі Луганського обстрілювали українські позиції більше п’яти годин з артилерії, танків, мінометів та легкого озброєння. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає УНН.

"На Світлодарській дузі обстановка знову загострилася. Сумарно бойові дії у районі Луганського велися більше п’яти годин, впродовж яких ворог проводив масовані артилерійські, танкові та мінометні обстріли, а також активно відкривав вогонь з легкого озброєння", - наголосив Лисенко.

Також, за його словами, не припиняються обстріли з боку бойовиків навколо Горлівки, особливо – на її північних околицях.

"На цій ділянці фронту важке озброєння противник застосовував виключно в темну пору доби, вдень віддаючи перевагу провокаціям із застосуванням стрілецької зброї. За добу російсько-окупаційні війська випустили у бік наших позицій на півночі горлівського периметру близько 75 мін", - розповів речник Міноборони.