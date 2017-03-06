Українки виграли 4 медалі на боксерському турнірі в Казахстані

У Казахстані (місто Щучинськ) пройшли фінальні поєдинки Міжнародного турніру з боксу серед жінок в якому брали участь представниці України, повідомляє Федерація боксу України у Facebook.

Володарями медалей серед колективу збірної України стали:

"Золото" - Тетяна Коб (вагова категорія до 51 кг);

"Срібло" - Сніжана Холодкова (вагова категорія до 54 кг);

"Бронза" – Марія Боруца (вагова категорія до 75 кг), Ірина Винник (вагова категорія до +81 кг).

Зауважимо, що в турнірі взяли участь збірні команди Казахстану, Росії та України.