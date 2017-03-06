Український стартап для перетворення голосу на текст зібрав вже понад $200 тисяч

Український стартап Senstone - пристрій, що дозволяє записувати голосові замітки та перетворювати їх у друкований текст - зібрав уже 202 тис. дол. на платформі Kickstarter. Українці ставили за мету заробити всього 30 тис. доларів.

Про це йдеться на сторінці проекту на платформі Kickstarter.

Автори проекту позиціонують свій винахід як "технологічний стартап у сфері моди". Пристрій призначений для запису голосових заміток, що перетворюються у друкований текст.

SenStone являє собою кулон діаметром 2,9 см і вагою 26 г. Пристрій робить замітки в один клік, та одразу ж перетворюючи їх у текст та сортуючи за темами (наприклад, щоденник, блог туриста, записки з конференцій і т.п.), які створює користувач. Він уже вміє розпізнавати 7 мов, тримає заряд до 3 днів.

Разом з пристроєм користувач отримує мобільний додаток, який дозволяє керувати замітками.

Першочергова мета винахідників на Kickstarter оцінювалася у 50 тис. доларів, однак уже станом на сьогодні зібрано 202 тис. дол. Пожертви зробили 1,9 тис. користувачів.

До кінця збору коштів на Kickstarter у стартапа лишається ще 11 днів.

Kickstarter - сайт для залучення грошових коштів на реалізацію творчих, наукових і виробничих проектів за схемою краудфандінга (тобто добровільних пожертвувань).

Нагадаємо, українські стартапи Agrieye і Protokol увійшли в десятку переможців євразійського відбору для участі у третій програмі акселератора Starta Accelerator у США.