В НАТО засудили останні випробування балістичних ракет КНДР

В НАТО засудили останні випробування чотирьох балістичних ракет Північною Кореєю.

Про це йдеться у заяві офіційного представника НАТО Оани Лунгеску.

"Я рішуче засуджую останні випробування балістичних ракет, проведені КНДР. Ще раз нагадую, що ці ракетні випробування є прямим порушенням низки резолюцій Ради безпеки, що вимагають від КНДР припинити всі види діяльності, пов'язані з програмами, що стосуються балістичних ракет і повністю відмовитися від усіх наявних програм створення зброї масового знищення", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, Північна Корея запустила чотири балістичні ракети з регіону Точхан, недалеко від північного кордону з Китаєм, у бік Японського моря.

За словами Лунгеску, останні випробування, під час яких три ракети впали у води, що контролюються Японією, є особливо провокаційними.

Вона також заявила, що необхідно терміново залучати КНДР до конструктивного діалогу з міжнародною спільнотою.