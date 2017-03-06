В Україну на ротацію вирушили канадські військові інструктори

Канада із гордістю надає допомогу Україні, тренуючи її військовослужбовців. Про це заявив міністр оборони Канади Харджит Саджан, передає Укрінформ.

"У співпраці із нашими союзниками, Канада пишається своєю допомогою Україні і дотриманням зобов'язань із проведення цієї важливої тренувальної місії", - сказав Саджан.

Він також привітав канадських військовослужбовців, які вирушили в Україну на заміну своїх колег. "Передаю найкращі вітання тим, хто вирушає в Україну з метою підтримки ЗСУ в рамках операції UNIFIER, а також із нетерпінням очікую на повернення тих, хто наразі служить за кордоном. додому для заслуженого відпочинку із родиною та друзями", - зазначив міністр.

У канадському оборонному відомстві додали, що цими вихідними до України із бази в Едмонтоні на ротацію вирушили дві сотні канадських військовослужбовців. Вони тренуватимуть українських військових до середини березня.

Як відомо, близько 200 канадських військових інструкторів із позаминулого року проводять заняття з українськими військовослужбовцям на Яворівському та Кам’янець-Подільському полігонах. Втім, їх мандат завершується 31 березня 2017 року, тому під час візиту Джастіна Трюдо до Києва Петро Порошенко звернувся до нього із прохання продовжити термін перебування інструкторів в Україні. Поки офіційної відповіді на цей запит із Оттави не надходило.

Нагадаємо, особистий архів українського поета та політичного діяча Олега Ольжича, який нині зберігається у Канаді, передадуть Україні.