Вручення підозри Насірову відбувалося в межах закону, - НАБУ

У Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) заявляють про те, що детективи і прокурори САП діяли в рамках закону при врученні підозри очільнику ДФС Роману Насірову.

Про це йдеться в повідомленні НАБУ на сторінці Бюро в Facebook.

"На момент вручення повідомлення про підозру глава ДФС перебував у свідомості і не потребував невідкладної медичної допомоги, що було пізніше підтверджено офіційними висновками комісії лікарів. Ніяких документів, які б свідчили про протилежне, стороною захисту надано не було", - йдеться в повідомленні НАБУ.

У Бюро відзначають, що вручення повідомлення про підозру є процесуальною, а не слідчою дією, тому на нього не поширюється норма про заборону вчинення у проміжок часу з 22:00 до 6:00.

"Згідно ч. 1. ст. 278 КПК України, письмове повідомлення про підозру повинно бути вручене особі в день його складення слідчим або прокурором. Тому, повідомивши про підозру голові ДФС 2 березня, детективи НАБУ тільки виконали норму закону, оскільки саме в цей день прокурор САП підписав цей документ", - пояснюють у НАБУ.

Генеральний прокурор Юрій Луценко у Facebook писав, що "вручати підозру особі, яка перебуває під наркозом, і після 22-ї години – табу". Також він пропонував виставити пост під палатою і вручити підозру вранці. У НАБУ це прокоментували так:

"Щодо пропозицій генерального прокурора "виставити пост під палатою", наголошуємо, що будь-яке обмеження свободи підозрюваного можливе лише після складання протоколу про затримання, що і було зроблено о 23:50, 2 березня".

У НАБУ акцентують, що детективи Бюро і прокурори САП діяли у суворій відповідності з нормами КПК України.

Нагадаэмо, що суд не дозволив повернути Насірова у лікарню Феофанії.