ЄС схвалив створення центру для військових операцій за кордоном

Міністри закордонних справ країн ЄС схвалили створення Центру військового планування і управління закордонними небойовими операціями ЄС.

Про це повідомляє The Association Press.

За словами глави Міноборони Німеччини Урсули фон дер Ляйєн, міністри закордонних справ ЄС "заснували, або пустили в хід, сьогодні Європейський командний центр для іноземних місій".

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що такий центр буде забезпечувати "більш ефективний підхід до існуючих навчальних військових місій", які вже є в ЄС.

Крім того, за словами Фон дер Ляйєн, ідея полягає в тому, що ті члени ЄС, які не хочуть приєднуватися до такого центру, можуть мати місію спостерігачів.

"Для тих, хто не є членами Європейського Союзу, як, наприклад, Норвегії або згодом Британія, буде можливість приєднатися вибірково до певних проектів або місій", - сказала глава Міноборони Німеччини.

"Норвежці дуже зацікавлені в цьому, в англійців є великий інтерес до цього", - додала вона.