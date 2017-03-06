ЄС створює Центр військового планування, а не європейську армію, - Могеріні

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу сьогодні мають затвердити рішення про створення Центру військового планування і управління закордонними небойовими операціями ЄС.

Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні напередодні засідання, передає Європейська правда.

"Сьогодні я запропоную міністрам ухвалити негайне рішення про створення Центру військового планування і управління, що дозволить нам більше ефективно і скоординовано проводити існуючі військові тренувальні місії", - сказала Могеріні.

За словами Могеріні, створення цієї структури розширить можливості Євросоюзу по здійсненню закордонних місій.

"Це не європейська армія, я знаю, що така думка циркулює останнім часом. Це більш ефективний спосіб проводити нашу військову роботу", - додала вона.

Могеріні також представить міністрам звіт щодо прогресу в оборонних питаннях, досягнутого з останнього засідання Європейської ради у грудні минулого року, починаючи зі співпраці в об’єднанні військових можливостей до використання бойових груп.

"Я надам пропозиції для міністрів і ми будемо продовжувати їхню розробку протягом найближчих місяців до засідання Європейської ради у червні", - додала Могеріні.

На сьогоднішній день ЄС проводить небойові місії в Сомалі, Центральноафриканській республіці і Малі. В рамках цих операцій військові з країн ЄС проводять навчання місцевого військового персоналу і беруть участь у складі моніторингових місій.

Нагадаємо, Могеріні під час зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим вказала на відповідальність Росії за реалізацію мінських домовленостей.