За день на Донбасі загинув 1 боєць АТО, 2 поранені, - штаб

У понеділок, 6 березня, через бойові дії в зоні АТО один український військовий загинув, двоє зазнали поранень.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Станом на 18:00 проросійські бойовики 71 раз обстріляли позиції ЗСУ.

На маріупольському напрямку ворожі танки стріляли по Водяному та Лебединському, з мінометів окупанти накрили Гнутове, Чермалик, Талаківку, Павлопіль, та Водяне, з гранатометів і стрілецької зброї – Гнутове, Новотроїцьке, Павлопіль, Водяне та Широкине. Також по Водяному і Широкиному стріляли БМП та снайпери.

На донецькому напрямку з мінометів різних калібрів окупанти обстріляли Авдіївку, Майорськ, Троїцьке, Верхньоторецьке, з гранатометів та стрілецької зброї – Піски, Верхньоторецьке, Кам’янку та Невельське. По Кам’янці також цілив снайпер.

На луганському напрямку зі 120-мм мінометів терористи обстріляли Новоолександрівку, Новтошківське, Кримське, з гранатометів – Троїцьке.