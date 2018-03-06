Amnesty International вимагає термінового розслідування подій під Верховною Радою

Amnesty International вимагає провести швидке, ефективне та неупереджене розслідування подій під Верховною Радою, що мали місце 3 березня. Про це повідомляє прес-служба Amnesty International Україна.

Зокрема, Amnesty International вимагає оцінити пропорційність використання сили щодо озброєних демонстрантів та розслідувати повідомлення про надмірне, невибіркове та довільне використання сили проти мирних демонстрантів та журналістів поліцейськими і нацгвардійцями.

«Будь-яке застосування сили щодо мирних демонстрантів і журналістів, а також непропорційне застосування сили проти озброєних демонстрантів неприпустиме. У разі необхідності застосування сили співробітники правоохоронних органів повинні діяти у чіткій відповідності до закону та міжнародних зобов'язань України в сфері прав людини. Зокрема, не застосовувати силу довільно та невибірково, та загалом обмежити застосування сили до необхідного мінімуму», - йдеться у повідомленні.

В Amnesty International наголошують, що закон України забороняє працівникам поліції завдавати удари кийками по голові, шиї, ключичній ділянці, статевих органах, попереку (куприку) і в живіт.

Організація також закликала керівництво держави невідкладно відреагувати на ситуацію.