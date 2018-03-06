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Франсуа-Рене де Шатобріан, французький письменник, політик і дипломат

Британія та ЄС близькі до угоди про права експатріантів після Brexit

6 березня, 2018 - 22:05
Фото Reuters

Велика Британія та Європейський Союз наблизилися до укладення договору, що гарантує права експатріантів після виходу Британії з блоку.

Про це після зустрічі з прем'єр-міністром Терезою Мей заявив парламентер Європарламенту по Brexit Гай Верхофстадт, повідомляє Reuters.

«Велика Британія та Європейський союз близькі до укладення договору, що гарантує права експатріантів після Brexit», - говориться в повідомленні.

Рішення інших аспектів угоди про вихід Великої Британії з ЄС, ймовірно, будуть складнішими.

Нагадаємо, що Мей назвала 5 принципів для нових торговельних відносин з ЄС.

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