Британія та ЄС близькі до угоди про права експатріантів після Brexit

Велика Британія та Європейський Союз наблизилися до укладення договору, що гарантує права експатріантів після виходу Британії з блоку.

Про це після зустрічі з прем'єр-міністром Терезою Мей заявив парламентер Європарламенту по Brexit Гай Верхофстадт, повідомляє Reuters.

«Велика Британія та Європейський союз близькі до укладення договору, що гарантує права експатріантів після Brexit», - говориться в повідомленні.

Рішення інших аспектів угоди про вихід Великої Британії з ЄС, ймовірно, будуть складнішими.

Нагадаємо, що Мей назвала 5 принципів для нових торговельних відносин з ЄС.