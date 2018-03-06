Джонсон заявив про можливий бойкот ЧС-2018 в РФ

Глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон заявив, що збірна Англії може не взяти участі у Чемпіонаті світу з футболу в Росії, якщо з’ясується, що за отруєнням російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля стоїть Кремль.

Про це він заявив депутатам британського парламенту у вівторок, повідомляє ЄП з посиланням на Business Insider.

Міністр закордонних справ заявив, що йому "важко уявити", як Британія братиме участь у турнірі, якщо путінська Росія виявиться винною в отруєнні Скрипаля.

"Якщо виявиться, як багато членів (парламенту – Ред.) підозрюють, що вони ... Я думаю, нам доведеться серйозно обговорити наші взаємини з Росією", - сказав міністр.

"І для себе, я думаю, буде дуже важко зрозуміти, як ... думаючи про майбутній Чемпіонат світу в липні цього літа ... Я думаю, що було б важко уявити, що Британія буде представлена на цій події звичайним способом", - заявив Джонсон, додавши, що це питання потрібно "обов'язково розглянути".

Нагадаємо, що "Нафтогаз" закриє своє представництво у РФ.