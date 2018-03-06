Екс-президента Аргентини судитимуть за приховування обставин найгіршого теракту в історії країни

Колишня президент Аргентини Крістіна Фернандес де Кіршнер постане перед судом за звинуваченнями в приховуванні ролі Ірану в нападі 1994 року на єврейський центр у Буенос-Айресі, жертвами якого стали десятки людей, повідомляє The Guardian.

За оприлюдненим 5 березня повідомленням суду, публічні слухання щодо Фернандес де Кіршнер та 11 членів її уряду стосуватимуться також зловживаннявладою.

Четверо обвинувачених затримані. У грудні 2017 року суддя Бонадіо попросив парламент зняти імунітет Фернандес де Кіршнер, який вона отримала торік як сенатор. Законодавці не дали згоди на цей запит судді. Імунітет захищає екс-президента від арешту, але не від слухання справи.

Крістіна Фернандес де Кіршнер була президентом з 2007 по 2015 рік, вона заперечує будь-яке правопорушення або участь у будь-якому приховуванні обставин найгіршого теракту в історії Аргентини.

В результаті нападу, що стався в 1994 році в Буенос-Айресі, загинули 85 людей, ще сотні були поранені. Іран заперечує будь-яку участь у цьому.

Попереднє здійснене в Аргентині розслідування дійшло висновку, що високопосадовці Ірану та угруповання «Хезболла», причетні до нападу, отримали гарантії відсутності судового переслідування в Аргентині. На думку слідчих, це було частиною угоди, яку Фернандес де Кіршнер уклала з Тегераном у 2013 році в обмін на угоди в нафтовій сфері.