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ФФУ презентувала м'яч фіналу жіночої Ліги чемпіонів

6 березня, 2018 - 20:05
Фото: ФФУ

Сьогодні в Києві був представлений офіційний м'яч компанії Adidas фіналу жіночої Ліги чемпіонів, який відбудеться в столиці України.

Про це йдеться у Twitter ФФУ.

На білій основі м’яча зображені чорні зірки з невеликими вкрапленнями рожевого кольору.

Крім того, на ньому розміщені кубок і логотип жіночого турніру.

Також ФФУ зазначає, що сьогодні стартував продаж білетів на вирішальну гру турніру, яка пройде в столиці України 24 травня.

Джерело: День

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