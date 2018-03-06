ФФУ презентувала м'яч фіналу жіночої Ліги чемпіонів

Сьогодні в Києві був представлений офіційний м'яч компанії Adidas фіналу жіночої Ліги чемпіонів, який відбудеться в столиці України.

Про це йдеться у Twitter ФФУ.

На білій основі м’яча зображені чорні зірки з невеликими вкрапленнями рожевого кольору.

Крім того, на ньому розміщені кубок і логотип жіночого турніру.

Також ФФУ зазначає, що сьогодні стартував продаж білетів на вирішальну гру турніру, яка пройде в столиці України 24 травня.