ФФУ презентувала м'яч фіналу жіночої Ліги чемпіонів

Сьогодні в Києві був представлений офіційний м'яч компанії Adidas фіналу жіночої Ліги чемпіонів, який відбудеться в столиці України.
Про це йдеться у Twitter ФФУ.
На білій основі м’яча зображені чорні зірки з невеликими вкрапленнями рожевого кольору.
Крім того, на ньому розміщені кубок і логотип жіночого турніру.
Також ФФУ зазначає, що сьогодні стартував продаж білетів на вирішальну гру турніру, яка пройде в столиці України 24 травня.
Зустрічайте, офіційний м'яч фіналу UEFA Women's Champions League
в Києві!#RoadToKyiv #ШляхДоКиєва #UWCL pic.twitter.com/HgmytqXgjr
— ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) 6 марта 2018 г.
Відбулась презентація старту продажу квитків на@UWCL Final!#RoadToKyiv #ШляхДоКиєв #Esport #UWCL pic.twitter.com/Z9Cc7rAxoA
— ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) 6 марта 2018 г.