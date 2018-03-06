Глава Мінфіну США анонсував нові санкції проти РФ

Американський уряд готовий запровадити нові санкції проти Росії в рамках Акту протидії противникам Америки уже протягом наступних тижнів.

З відповідними заявами виступили на слуханнях у Конгресі у вівторок, зокрема, міністр фінансів США Стівен Мнучін, а також керівник Нацрозвідки США Ден Коатс, повідомляє Укрінформ.

"Я сподіваюсь, що протягом наступних кількох тижнів ми просунемося вперед із санкціями проти Росії, які стануть результатом Акту (протидії противникам Америки через санкції – ред.)", - заявив міністр фінансів США на засіданні одного з підкомітетів Палати представників США.

Мнучін також висловив переконання, що президент США Дональд Трамп "повністю підтримує" рішення про введення санкцій проти РФ.

Водночас на засіданні Комітету з питань Збройних сил Сенату США директор Національної розвідки Сполучених Штатів Ден Коатс також висловився щодо необхідності посилення тиску на Росію.

"Ми не побачили жодних підтверджень зусиль з боку Росії (щодо зміни поведінки – ред.), але ми знаємо, що їхня злочинна активність продовжує мати місце", - заявив глава Національної розвідки.

Він також попередив, що з боку РФ досі існує серйозна загроза щодо спроб здійснити втручання у внутрішні справи інших країн, у тому числі у вибори до американського Конгресу цього року. У цьому зв'язку Коатс висловив сподівання, що Міністерство фінансів США запровадить нові санкції проти Росії вже наступного тижня.

Нагадаємо, що Порошенко поінформував Пенса про ситуацію на Донбасі.