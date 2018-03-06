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Франсуа-Рене де Шатобріан, французький письменник, політик і дипломат

КНДР готова позбутись ядерної зброї, якщо режиму Кім Чен Ина гарантують безпеку

6 березня, 2018 - 16:00
Фото Reuters

Північна Корея пообіцяла усунути ядерну зброю, якщо режиму Кім Чен Ина нічого не загрожуватиме.

Про це повідомляє The Telegraph.

"Північна Корея чітко висловила свій намір щодо усунення ядерної зброї на Корейському півострові за відсутності військової загрози, і якщо режиму Кім Чен Ина буде обіцяна безпека. За таких умов немає підстав тримати ядерну зброю”, - йдеться у повідомленні.

Голова південнокорейської делегації Чун Еюйонг заявив, що Північна Корея також відкрита до перемовин з США щодо денуклеаризації та нормалізації відносин. Північна Корея пообіцяла не використовувати ядерну та звичайну зброю проти Південної Кореї.

Раніше повідомлялось, що Сеул відправить у КНДР делегацію посадовців для переговорів.

Варто зазначити, що вони стали першими відомими південнокорейськими особливими посланцями, які відвідали Пхеньян за останні 10 років.

Джерело: День

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