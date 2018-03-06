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Франсуа-Рене де Шатобріан, французький письменник, політик і дипломат

Курц обговорив з Папою Римським співпрацю між Ватиканом та Австрією

6 березня, 2018 - 15:17
Фото: AP

У понеділок, 5 березня, Папа Франциск прийняв у Ватикані Канцлера Австрійської Республіки Себастьяна Курца, який опісля мав розмову з кардиналом П’єтро Пароліном, Державним Секретарем Святого Престолу, якого супроводжував монс. Антуан Камільєрі, Заступник Секретаря, відповідального за стосунки з державами.

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

Під час щирих розмов відзначено існуючі добрі двосторонні стосунки та плідну співпрацю між Святим Престолом та Австрією, підкреслюючи важливість захисту життя й сім’ї та підтримки спільного добра суспільства, насамперед, коли йдеться про найслабші верстви населення.

Під час подальших перемовин згадано про внесок країни в лоні Європейського Союзу та про необхідність солідарності між країнами. Врешті, сторони зупинилися на деяких темах міжнародної актуальності, між якими мир, ядерне роззброєння та міграція.

 

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