Міненерговугілля заявило про завершення кризової ситуації з газом

Кризовий комітет при Міненерговугілля заявив про завершення кризової ситуації та перехід у штатний режим роботи з 7 березня. Про це повідомив радник міністра вугільної промисловості та енергетики Максим Білявський на своїй сторінці у Facebook.

"Кризовий комітет при Міненерговугілля щойно прийняв рішення оголосити про завершення кризової ситуації, перехід в штатний режим роботи з 7 березня 2018 року", - заявив Білявський.

Як повідомлялося, 2 березня Міненерговугілля оголосило національний план дій щодо економії газу: перевело генерувальні компанії з газу на мазут, призупинило роботу дитсадків, шкіл і вишів, а також рекомендувало переглянути план дій виробничих об'єктів для економії газових ресурсів.

Таке рішення було викликане діями російського "Газпрому" після перемоги НАК "Нафтогаз України" у Стокгольмському арбітражі.