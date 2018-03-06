МОМ евакуювала з Лівії близько 16 тис мігрантів

Міжнародна організація з міграції допомогла 15 тисячам мігрантів, які опинилися в Лівії, повернутися на батьківщину. Репатріація здійснювалася на добровільній основі за підтримки Європейського союзу і Африканського союзу.

Ще 1300 мігрантів були вивезені з Лівії за сприяння Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Про це повідомляє Радіо ООН.

У найближчі тижні ця робота буде продовжена. 25 лютого Європейський союз виділив додатково на ці цілі 115 мільйонів євро. Планується, що з цієї північноафриканської країни евакуюють ще 3800 осіб, які потребують міжнародного захисту і допомоги. Репатрійованим мігрантам буде надана підтримка на батьківщині.

У Лівії потрапляє величезна кількість африканських біженців і мігрантів, які прагнуть дістатися до Європи. Сотні людей виявляються в положенні рабів, яких продають і купують на чорних ринках. У країні діють численні угруповання, що займаються продажем людей. Їх жертв примушують до важкої праці, а жінки і дівчатка стають сексуальними рабинями. Багатьох з них містять в незаконних в'язницях. При цьому мігранти бояться звертатися за допомогою через свій нелегальний статус.

Проект по поверненню мігрантів з Лівії здійснюється в рамках Спільної робочої група ООН, Євросоюзу (ЄС) і Африканського союзу (АС). Вона була створена на полях саміту АС-ЄС в Кот-д'Івуарі в листопаді 2017 року. Її основна мета - захистити життя мігрантів та біженців, що прямують до Європи через Середземне море.