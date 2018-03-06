Коли люди не вірять ні в що, вони готові повірити в що завгодно.
Франсуа-Рене де Шатобріан, французький письменник, політик і дипломат

Мусульманам Саудівської Аравії дозволили слухати музику

6 березня, 2018 - 14:06
Фото: Al Arabiya

Музика не є харамом. Таку заяву зробив Верховний муфтій Саудівської Аравії Абдель Азіз Аль аш-Шейх. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на саудівське видання Al Ghadeer.

Свою фетву священнослужитель обґрунтував тим, що хадіси, які згадуються улемами як привід для заборони музики, є сумнівними.

Верховний муфтій Саудівської Аравії відомий своєю консервативністю. Так, наприклад, він неодноразово заявляв, що «жінка за кермом – це зло».

Тим не менше, кілька місяців тому король Салман підписав історичний указ, що дозволяє саудівським представницям прекрасної статі водити автомобіль.

Джерело: Новини УНІАН

Більше новин

Трамп побачив прогрес у переговорах з КНДР
РФ застосовує некеровані бомби, щоб перекласти провину за військові злочини в Сирії
У Вінниці військових авіаторів "познайомили" з гетьманом Скоропадським
У Сирії розбився російський літак, загинуло 32 людини
В ООН закликають визнати право людини на безпечне навколишнє середовище
КНДР готова позбутись ядерної зброї, якщо режиму Кім Чен Ина гарантують безпеку

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 