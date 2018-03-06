Мусульманам Саудівської Аравії дозволили слухати музику

Музика не є харамом. Таку заяву зробив Верховний муфтій Саудівської Аравії Абдель Азіз Аль аш-Шейх. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на саудівське видання Al Ghadeer.

Свою фетву священнослужитель обґрунтував тим, що хадіси, які згадуються улемами як привід для заборони музики, є сумнівними.

Верховний муфтій Саудівської Аравії відомий своєю консервативністю. Так, наприклад, він неодноразово заявляв, що «жінка за кермом – це зло».

Тим не менше, кілька місяців тому король Салман підписав історичний указ, що дозволяє саудівським представницям прекрасної статі водити автомобіль.