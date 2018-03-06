М'янма продовжує "етнічну чистку" щодо рохінджа, - ООН

М'янма продовжує "етнічну чистку" щодо представників мусульманської національної меншини рохінджа. Про це заявив у вівторок, 6 березня, помічник генерального секретаря ООН з прав людини Ендрю Гілмор. Перед цим він поспілкувався з рохінджа в одному з переповнених таборів для біженців у сусідньому Бангладеш.

"Етнічна чистка рохінджа з боку М'янми триває. Я не думаю, що можна зробити інший висновок із того, що я побачив і почув у Кокс-Базарі (місто та округ у Бангладеш Кокс-Базар - Ред.)", - цитує заяву представника ООН інформагенція AFP.

"Природа насилля змінилася від шаленого кровопролиття і масових зґвалтувань минулого року до менш інтенсивної кампанії терору та штучного голоду ", - додав Гілмор.

За словами представника ООН, найближчим часом неможливо уявити безпечне повернення рохінджа до М'янми попри заяви уряду цієї країни про те, що там буцімто готові до повернення біженців.

Починаючи з серпня 2017 року, із М'янми до Бангладеш втекли близько 700 тисяч представників рохінджа. 6700 рохінджа убили у М'янмі лише за перший місяць після початку військової операції проти них, повідомляла міжнародна організація "Лікарі без кордонів" (MSF) на основі опитувань щодо смертності в низці таборів для біженців.

За різними оцінками, у М'янмі було більше мільйона мусульман-рохінджа. Вони десятиліттями зазнають дискримінації в країні, де більшість населення - буддисти. Багато рохінджа не мають паспортів і не вважаються громадянами М'янми.

Криза почалася після того, як наприкінці серпня 2017 року група бойовиків рохінджа вчинила кілька нападів на поліцейських. У відповідь військові почали масштабну операцію в регіоні Ракхайн, де компактно мешкала нацменшина. Тисячі людей убили, десятки сіл спалили. Європейський Союз планує запровадити санкції проти високопоставлених військових М'янми у зв'язку зі злочинами проти нацменшини.