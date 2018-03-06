На посаду очільника уряду Каталонії висунули арештованого Жорді Санчеса

Колишній лідер каталонських сепаратистів Жорді Санчес, який понад чотири місяці перебуває під арештом, висунутий кандидатом на посаду очільника адміністрації Каталонії. Його кандидатуру в понеділок, 5 березня, запропонував голова каталонського парламенту Роже Торрент, повідомляє інформагенція dpa.

Екс-лідер партії "Каталонська національна асамблея" Жорді Санчес перебуває за ґратами через обвинувачення в сепаратизмі. Раніше в іспанському уряді заявляли, що Санчес не може очолити регіон, оскільки перебуває у в’язниці за звинуваченням у заколоті, організації повстання та розтраті державних коштів. Висунення Санчеса на посаду глави уряду Каталонії може ще більше загострити кризу в регіоні, зауважує інформагенція dpa.

1 березня екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон, який зараз перебуває у Брюсселі, відмовився від посади голови уряду. Замість себе він запропонував кандидатуру Санчеса, який на виборах до парламенту регіону був другим номером у списку партії Пучдемона "Разом за Каталонію". Оскільки в Іспанії Санчесу висунули обвинувачення, до розгляду справи по суті він перебуває у в'язниці в Мадриді.

Політична криза в Каталонії почалася 1 жовтня 2017 року, коли в регіоні відбувся референдум про незалежність від Іспанії. Понад 90 відсотків осіб, які взяли в ньому участь, підтримали незалежність регіону. Уряд Іспанії оголосив плебісцит незаконним та розпустив парламент і уряд Каталонії після того, як парламент регіону ухвалив декларацію про незалежність. Центральний уряд запровадив пряме управління регіоном та призначив вибори.

У грудні 2017 року в Каталонії відбулися позачергові вибори до регіонального парламенту. Їх виграли прихильники незалежності регіону. Три партії, які виступають за самостійність Каталонії, сумарно здобули більш ніж половину зі 135 депутатських крісел у новому парламенті.