На Шрі-Ланці ввели надзвичайний стан

На острові Шрі-Ланка 6 березня влада ввела надзвичайний стан на термін 10 днів. Рішення прийнято у зв’язку з конфліктом між буддистами і мусульманами.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що буддистська громада країни звинувачує мусульман у примусовому залученні людей в іслам та руйнуванні буддійських святинь.

Також буддисти протестують проти переселення на Шрі-Ланку мусульман, які були вигнані з переважно буддійської М’янми.

«На спеціальному засіданні уряду було прийнято рішення оголосити надзвичайний стан на 10 днів, щоб запобігти поширенню заворушень», – заявив держсекретар уряду Даасарі Джаясекара.