На Шрі-Ланці ввели надзвичайний стан

6 березня, 2018 - 19:26
На острові Шрі-Ланка 6 березня влада ввела надзвичайний стан на термін 10 днів. Рішення прийнято у зв’язку з конфліктом між буддистами і мусульманами.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що буддистська громада країни звинувачує мусульман у примусовому залученні людей в іслам та руйнуванні буддійських святинь.
Також буддисти протестують проти переселення на Шрі-Ланку мусульман, які були вигнані з переважно буддійської М’янми.
«На спеціальному засіданні уряду було прийнято рішення оголосити надзвичайний стан на 10 днів, щоб запобігти поширенню заворушень», – заявив держсекретар уряду Даасарі Джаясекара.