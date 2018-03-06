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Франсуа-Рене де Шатобріан, французький письменник, політик і дипломат

На Шрі-Ланці ввели надзвичайний стан

6 березня, 2018 - 19:26
Фото Reuters

На острові Шрі-Ланка 6 березня влада ввела надзвичайний стан на термін 10 днів. Рішення прийнято у зв’язку з конфліктом між буддистами і мусульманами.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що буддистська громада країни звинувачує мусульман у примусовому залученні людей в іслам та руйнуванні буддійських святинь.

Також буддисти протестують проти переселення на Шрі-Ланку мусульман, які були вигнані з переважно буддійської М’янми.

«На спеціальному засіданні уряду було прийнято рішення оголосити надзвичайний стан на 10 днів, щоб запобігти поширенню заворушень», – заявив держсекретар уряду Даасарі Джаясекара.

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